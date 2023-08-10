Два человека погибли и двое ранены в результате обстрела села в Брянской области

Два человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела приграничного села Чаусы в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Чаусы Погарского района. Изначально глава региона написал об одном погибшем мужчине, чуть позднее уточнил, что от полученных ранений погиб еще один мужчина.

Еще двое местных жителей- мужчина и женщина - получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Утром 10 августа ВСУ обстреляли также село Хинель Севского района. Пострадавших нет. Частично повреждены жилой дом и торговый объект.

Напомним, в Брянской области установлен повышенный уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.