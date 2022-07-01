Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) признал местного жителя виновным по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и приговорил его трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года.

Личность виновного, в апреле этого года анонимно сообщившего о якобы минировании жилого дома в Магнитогорске, установили сотрудники УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных мероприятий. Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Еще один житель Магнитогорска осужден за аналогичное преступление Ленинским районным судом – за заведомо ложное анонимное сообщение о минировании батутного центра в Таганроге Ростовской области. При задержании мужчина, как и предыдущий осужденный, находился в состоянии алкогольного опьянения – данный звонок он совершил из хулиганских побуждений. Суд применил к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в стационаре, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Отметим, статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иные общественно-опасные последствия, предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа до двух миллионов рублей либо лишения свободы на срок до десяти лет.