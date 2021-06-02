02.06.2021
Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию
02.06.2021
В Челябинске в честь Екатерины Максимовой покажут «Бахчисарайский фонтан»
02.06.2021
«Один день с Пушкиным» в Челябинске
02.06.2021
Челябинец, зарезавший молодую подругу, пойдет под суд
02.06.2021
Мандариновое дерево привело челябинца на скамью подсудимых
02.06.2021
Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»
Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021