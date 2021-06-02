Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию

Калининский районный суд Челябинска признал двоих горожан виновными в хищении 13 миллионов рублей из банкоматов и платежных терминалов. Осужденные совершали кражи по ночам, отключая объекты от охранной сигнализации.

«В суде установлено, что злоумышленники в период с 2014 по 2019 годы, обладая навыками по подбору ключей к запорным устройствам и специальными познаниями в области радиоэлектроники в части способов отключения охранных сигнализаций, в ночное время проникали в отделения почтовой связи, в магазины и иные объекты, откуда похищали денежные средства из банкоматов и платежных терминалов», - объяснила схему преступлений старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ноябре 2017 года челябинцы отключили сигнализацию в магазине «Магнит» в Ленинском районе Челябинска. Они проникли внутрь и похитили из сейфа более 80 тысяч рублей.

Спустя месяц они совершили налет на отделение почтовой связи на улице Университетская Набережная в Калининском районе. Они вскрыли банкомат и похитили 7,2 миллиона рублей.

«Всего подсудимые совершили 21 преступление, причинив юридическим лицам ущерб на общую сумму свыше 13 миллионов рублей», - добавила Мамаева.

Челябинцев признали виновными в краже и покушении на кражу, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном или особо крупном размере (п. «а,б» ч.2 п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «в» ч.3, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ).

Одного налетчика приговорили к пяти годам лишения свободы, второго – к пяти годам и двум месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Гражданские иски представителей потерпевших удовлетворены в полном объеме.