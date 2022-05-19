Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

В Чесме (Челябинская область) бывший сотрудник управления сельского хозяйства осужден за взятку. Он получил ее ячменем.

В суде установлено, что подсудимый в период с апреля по июль 2018 года, занимая должность ведущего специалиста по охране и использованию земель районного управления сельского хозяйства, при осуществлении муниципального контроля, выявив факт использования земель без заключения договора аренды, не сообщил об этом руководству, получив от лица, использовавшего земельные участки, восемь тонн ячменя в качестве взятки. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда с учетом признания вины подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением государственного и муниципального контроля сроком на три года.