Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск

В Копейке (Челябинская область) экс-директор местного хлебокомбината Сергей Тумбаев, создавший ОПГ, а также участник преступной группы третейских судей не явились на оглашение приговора. Тумбаев скрылся, а его подельник Антон Гусев был задержан и сейчас находится в СИЗО.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Копейского городского суда Ольга Кадочникова, Тумбаев и Гусев не явились на оглашение приговора. Позже Гусев был задержан, а Тумбаев объявлен в розыск.

В суде также отметили, что адвокаты осужденных подали апелляционную жалобу на приговор.До оглашения приговора Тумбаев и Гусев находились на свободе.

Напомним, что судом установлено, что генеральный директор ОАО «Копейский хлебокомбинат» Сергей Тумбаев создал организованную преступную группу (ОПГ). Помимо Тумбаева, входили бывшие начальник договорно-правового отдела данного предприятия Антон Гусев, председатель Челябинского третейского суда ЗАО «Юридический центр «Советник права», экс-прокурор Копейска Григорий Балыкин, начальник управления имуществом и земельных отношений администрации Копейского городского округа Дмитрий Курилкин, предприниматель Константин Гуревич и юрисконсульт ТД «Руслада».

Участники группы мошенническим путем завладели имуществом Копейского хлебокомбината, администрации городского округа, торговых предприятий, частных лиц в виде зданий, земельных участков и квартир на территории Челябинской, Оренбургской и Курганской областей.

Суд приговорил бывшего директора хлебокомбината Сергея Тумбаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в сумме 800 тысяч рублей.

Начальник юридического отдела приговорен к семи годам строгого режима с учетом ранее назначенного наказания Ленинским районным судом Оренбурга, чиновник администрации Копейска - к пяти с половиной годам со штрафом 550 тысяч, предприниматель - к пяти годам общего режима и штрафу 520 тысяч рублей.

Еще один фигурант уголовного дела умер во время его рассмотрения судом, по решению судебного органа оно было прекращено.