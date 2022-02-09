Экс-начальника колонии Копейска судят за взятки от осужденных

Прокуратура потребовала для бывшего начальника колонии №15 Копейска (Челябинская область) Владимира Ульянова шесть лет лишения свободы, обвиняемого в получении взяток от осужденных.

Сегодня, девятого февраля, в Копейском городском суде состоялись прения по уголовному делу в отношении Ульянова, которого судят по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

«В суде установлено, что обвиняемый получал от осужденных взятки за обеспечение облегченных условий отбывания наказания (неофициально), предоставление возможности пользоваться сотовыми телефонами и свободно передвигаться по колонии», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сторона государственного обвинения в полном объеме поддержала предъявленное подсудимому обвинение, запросив для него наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Преступление выявили сотрудники УФСБ Челябинской области.