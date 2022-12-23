Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев Новый год встретит в СИЗО

Прокуратура Челябинской области поддержала ходатайство следователя о продлении ареста соучастнику руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток.

Напомним, Петр Конарев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и пяти преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года, действуя совместно с должностными лицами МКУ «Городская среда», в составе организованной группы получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде ареста до 27 февраля 2023 года.

По данному уголовному делу проходит экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, уволенный с данной должности в ноябре прошлого года после проведения служебной проверки, находится под стражей, как и его также уволенный экс-заместитель Сергей Любимов.

Органами предварительного следствия он обвиняется в получении через посредника взятки в сумме 3 745 000 рублей за способствование незаконному размещению индивидуальными предпринимателями нестационарных торговых объектов на территории Челябинска и умышленном непринятии мер по демонтажу этих объектов.