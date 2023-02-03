Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области оставили на свободе

Сегодня, третьего февраля, в Центральном районном суде состоялось вынесение приговора по делу бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщила консультант Центрального района суда Людмила Юсупова, Александр Кузнецов приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Ранее прокуратура просила для Александра Кузнецова пять с половиной лет лишения свободы.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность замминистра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.