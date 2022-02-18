18.02.2022
Челябинская епархия заявила об «атаке» на город последователей запрещенного в России китайского культа
18.02.2022
Стреляли по глазам и гоняли по сугробам: в Нагайбакском районе два живодера издевались над собакой
18.02.2022
В Челябинске построят станцию обеззараживания воды, власти ищут подрядчика
18.02.2022
«Динамо-Уралочка» проведет матч ватерпольной Евролиги в Челябинске
18.02.2022
За сутки заболело ковидом чуть более четырех тысяч южноуральцев, умерло 19
18.02.2022
Щукины и их «родники живой традиции»: Исторический музей приглашает южноуральцев к участию в своем новом проекте
В министерстве здравоохранения Челябинской области проходят обыски
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
15.02.2022
Южноуральские контрразведчики вспоминают земляков-афганцев
01.02.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность иностранного идеолога терроризма
27.01.2022
СК прокомментировал задержание чиновника минстроя
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022