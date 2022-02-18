В министерстве здравоохранения Челябинской области проходят обыски

В министерство здравоохранения Челябинской области вновь нагрянули силовики. В ведомстве сейчас сотрудники регионального УФСБ и отдела по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (ОЭБиПК) полицейского главка проводят оперативно-следственные мероприятия.

По информации собственного источника, изымаются документы в кабинете заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Силовиков интересуют документы на закупку медицинского оборудования.

В УФСБ по Челябинской области подтвердили, что в министерстве здравоохранения проводятся оперативно-следственные действия. На месте также работают сотрудники следственного комитета.

«Работа в министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, за последние полгода это уже второй визит силовиков в региональный минздрав. И их визит сегодня, по предварительной информации, связан со старым уголовным делом.

Напомним, еще в сентябре 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны руководства министерства здравоохранения области при закупке компьютерных томографов и комплектующих для больниц региона в начале пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках дела тогда также прошли обыски в самом минздраве (в частности, у замминистра, курирующего эти вопросы, и в отделе закупок). Оперативные мероприятия были проведены и в ряде фирм-подрядчиков.