Экстремиста-иностранца, задержанного ФСБ, депортировали из Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в результате совместных мероприятий с отделом НЦБ Интерпола регионального полицейского главка задержан приверженец международной террористической организации.

Иностранец скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ. В Челябинске его судили за нарушение миграционного законодательства.

По решению суда за нарушение режима пребывания в стране он был выдворен за пределы Российской Федерации и арестован на родине.