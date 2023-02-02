Елену Селищеву отпустили домой вслед за Александром Кузнецовым

Генеральный директор ЗАО «Медсервис-регион» (Челябинск) Елена Селищева будет ждать суда под домашним арестом, а не в СИЗО, где она пребывала до недавнего времени.

Меру пресечения находившейся в следственном изоляторе предпринимательнице, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования, изменил Челябинский областной суд. Ранее Елене Селищевой не удавалось выйти из СИЗО.

Напомним, по данным следствия, в 2020 году Селищева путем обмана совершила хищение бюджетных средств при поставке томографов по завышенной стоимости, причинив ущерб в размере свыше 85 миллионов рублей.

Бизнесвумен была задержана в аэропорту южноуральской столицы 13 июня прошлого года.

Отметим, к проведению данной закупки оказался причастен теперь уже бывший заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, которому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года, будучи одним из первых лиц регионального минздрава, он вступил в сговор с руководством ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с данной компанией несколькими фирмами, заключив контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости.

Кузнецова сотрудники регионального УФСБ задержали 18 февраля прошлого года. А в августе 2022-го его отправили в отставку в связи с прекращением допуска к государственной тайне. Судебный процесс по делу экс-замминистра начнется сегодня, второго февраля.

Отметим, сначала Александр Кузнецов так же, как и его подельница Елена Селищева, содержался под стражей, но впоследствии, в июне прошлого года, его отправили под домашний арест.