Суд отпустил домой замминистра здравоохранения Челябинской области

Тракторозаводский районный суд Челябинска смягчил меру пресечения заместителю министра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову. Вместо заключения под стражу ему назначен домашний арест до 16 августа.

Об этом сообщила консультант Тракторозаводского районого суда Ирина Савинкова.

«Кузнецов отправлен под домашний арест до 16 августа», - уточнила консультат.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы.

По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность замминистра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффелированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Общая сумма сделок - 141 миллион рублей (с ООО «Урал Мед Резерв» - на 47 миллионов, с ООО «Регион-Сервис» - на 47,5 миллиона, с ООО «Медпроект-Зауралье» - на сумму 46,5 миллиона рублей). Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.

Накануне, 13 июня 2022 года, в челябинском аэропорту задержали генерального директора компании ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву.