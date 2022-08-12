Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов отправлен в отставку в связи с прекращением допуска к гостайне.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кузнецова Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 11 августа 2022 года в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну», – говорится в постановлении.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы.

По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность замминистра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.

В июне 2022 года смягчили меру пресечения Кузнецову - вместо заключения под стражу ему назначен домашний арест до 16 августа. И почти в этот же время в челябинском аэропорту задержали генерального директора компании ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву.