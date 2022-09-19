Суд отказался отпускать из-под стражи гендиректора компании «Медсервис-регион»

Генеральному директору ЗАО «Медсервис-регион» Елене Селищевой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования, не удалось выйти из СИЗО.

Сегодня, 19 сентября, Челябинский областной суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы со стороны защиты оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 11 августа 2022 года о продлении срока содержания под стражей генеральному директору ЗАО «Медсервис-регион» Елене Селищевой.

Сторона защиты просила избрать обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, указав на необоснованность продления меры пресечения по преступлению, совершенному в сфере предпринимательской деятельности.

Суд с учетом позиции прокурора оставил постановление районного суда без изменения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, обвиняемая в 2020 году путем обмана совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Преступлением причинен ущерб бюджету в размере более 85 миллионов рублей. Селищева была задержана в аэропорту Челябинска 13 июня.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Добавим, ранее бывшему заместителю регионального министра здравоохранения Александру Кузнецову, причастному к проведению данной закупки, следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».