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Есть пострадавшие: в поселке Мелькомбинат горит кровля на высотном доме

Происшествия
Сегодня, 15:53
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Автор: 
Инна Шемаева

Пожарные Челябинска ликвидируют пожар на кровле высотного дома. На крыше обнаружены два газовых баллона. По предварительной информации, есть пострадавшие, на месте работают специалисты «скорой помощи».

Возгорание возникло сегодня, девятого сентября, на крыше одного из высотных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, происходило горение кровли на площади порядка 10-15 квадратных метров. Ранг сложности пожара был повышен до «1 БИС».


«Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. По информации, на данный момент, в результате пожара есть пострадавшие, на месте работают специалисты «скорой помощи». Пожарные, производившие тушение, отметили, что на кровле были обнаружены два газовых баллона. Силами сотрудников МЧС они были эвакуированы из зоны горения», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

На данный момент производится разборка и проливка конструкций. Дознаватели будут устанавливать обстоятельства пожара и его причину.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
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