07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
07.06.2023
Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске
07.06.2023
ММК рассказал об улучшении сервиса и расширении линейки продукции на металлургическом саммите в Москве
07.06.2023
Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура
07.06.2023
Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского
07.06.2023
Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев
Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура
Виновные в сливе нечистот в лесу и на сельхозземлю будут установлены и наказаны
07.06.2023
Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского
06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Управляющую компанию Челябинска накажут за травму ребенка на детской площадке
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023