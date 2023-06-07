Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Красноармейского района (Челябинская область) организовала проверку по появившейся накануне информации о сбросе сточных вод ассенизаторами на опушку леса возле деревни Ильино Миасского сельского поселения.

Напомним, о зловонной проблеме шестого июня заявили в Народном фронте – общественники разместили в своих телеграм-канале и группе в ВКонтакте видео с места событий. Жители пожаловались президентскому движения на смрад вокруг и гибель деревьев в «водоеме» из нечистот.

Как сегодня, седьмого июня, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в ходе комиссионного выезда на место выявлены два участка с жидкими бытовыми отходами на рельефе. По предварительным данным, один загрязненный участок относится к государственному лесному фонду, другой – к землям сельскохозяйственного назначения.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются собственники земель», - рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки исполнения лесного, земельного и законодательства об отходах производства и потребления будет дана оценка своевременности принятых уполномоченными органами мер, решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, а также рекультивации земли, сообщили в прокуратуре.