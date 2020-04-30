Финансовые махинации при строительстве конгресс-холла в Челябинске обернулись уголовным делом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве здания конгресс-холла. Сумма ущерба, причиненная бюджету региона, превысила семь миллионов рублей.

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», исследовав материалы, поступившие из органов прокуратуры.

«По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выполнявшего функции технического заказчика, необоснованно произвели оплату работ, произведенных с технологическими нарушениями при строительстве здания конгресс-холла, причинив ущерб бюджету на сумму более семи миллионов рублей», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», седьмого апреля прокуратура Челябинской области потребовала возбудить три уголовных дела по фактам нецелевого расходования бюджетных средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске. Речь идет о долгострое на набережной реки Миасс. Объект начали возводить к саммитам ШОС и БРИКС, когда регионом руководил губернатор Борис Дубровский.

В ходе проверки со стороны руководителей хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», должностных лиц министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», технического заказчика строительства ОГКУ «ЧелябОблИнвестСтрой» установлены факты расходования бюджетных средств на оплату заведомо завышенной стоимости работ, фактически невыполненных и необоснованно принятых работ на сумму не менее 250 миллионов рублей.

В частности, были вскрыты факты ненадлежащего проведения строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций, следствием чего явилось наличие недопустимых отступлений от проекта. Таким образом, бюджетные средства были использованы для строительства объекта, заведомо возводимого с грубыми нарушениями строительных нормативов, влекущими создание угрозы жизни и здоровью людей и невозможность ввода данного объекта в эксплуатацию.

Добавим, что строительный контроль осуществляло ОГКУ «Челябоблинвестстрой», директор которого Алексей Абаимов несколько дней назад был арестован по обвинению во взятке в 1,5 миллиона рублей от подрядчика строительства биатлонного центра в Златоусте.

Также СК возбудил уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске.

Напомним, вместе с Алексеем Абаимовым обвиняемой по делу о взятках при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова. В настоящее время они оба находятся в СИЗО.