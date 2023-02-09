ФСБ Челябинской область продолжает пресекать каналы незаконного сбыта оружия

По решению Челябинского областного суда вступил в законную силу приговор Еткульского районного суда в отношении двух жителей региона, которые осуждены «Приготовление к незаконному сбыту оружия».

Они задержаны в декабре 2021 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при приготовлении к сбыту оружия. При осмотре автомобиля, в котором они перевозили незаконный груз, обнаружено и изъято пять автоматов Калашникова ОС-АК103, один пистолет Макарова и около 50 боеприпасов различного калибра.

Суд приговорил одного виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 000 рублей, второго - к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 рублей.

Еще один приговор состоялся в Сосновском районном суде Челябинской области в отношении жителя Москвы, который планировал незаконно сбыть огнестрельное оружие и боеприпасы с использованием возможностей сети «Интернет» через тайниковые закладки в различных субъектах Российской Федерации. Он также задержан сотрудниками УФСБ в марте прошлого года с самодельным автоматическим пистолетом, предназначенным для стрельбы боевыми патронами и 50 боеприпасами. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Пристальное внимание УФСБ уделяется ликвидации каналов незаконного оборота оружия, пресечению преступной деятельности межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Только в 2022 году сотрудниками УФСБ из незаконного оборота изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, четырнадцать тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидировано десять подпольных мастерских.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области