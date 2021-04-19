ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД России и Росгвардией накрыла подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Всего силовики пресекли деятельность 55 жителей из 22 субъектов страны, в числе которых оказалась и Челябинская область, сообщается на сайте ФСБ России.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия провели в следующих городах и регионах: в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, РСО-Алания, Республике Ингушетия, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

Из незаконного оборота изъяли 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета («РПД», «ДП-27»), 6 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АКМС»), 12 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «VZ-26»), 108 винтовок, карабинов и ружей («Мосина», «СКС», «СВТ-40», «Сайга», «Вепрь», «СВД», «Blaser», «Mauser», «Orsis» и др.), 93 пистолета и револьвера («ПМ, «АПС», «ТТ», «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Smith&Wesson», «Наган» и др.), а также 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «РГО», «РГН»), 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Таким образом, силовики накрыли 27 подпольных мастерских.