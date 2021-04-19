19.04.2021
В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
19.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
19.04.2021
В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
19.04.2021
ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
19.04.2021
Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
19.04.2021
В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
19.04.2021
В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
14.04.2021
Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
09.04.2021
«Росток» примет участие в поисковых работах в городе Армянске
09.04.2021
В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021