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ФСБ накрыла подпольные оружейные цеха, в том числе и в Челябинской области

ФСБ России пресечен канал незаконного оборота оружия в 16 регионах России, в том числе и в Челябинской области. Изъято более 170 единиц огнестрельного оружия, столько же ручных гранат и более 15 килограммов взрывчатки.

Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ России совместно с полицией. Пресечена преступная деятельность 27 жителей в 16 субъектов страны. Накрыты 17 подпольных оружейных мастерских, в том числе и в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Это пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы.

Также силовики обнаружили 171 ручную гранату, 15 килограммов взрывчатых веществ и более 24000 патронов различного калибра.