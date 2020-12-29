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ФСБ по Челябинской области задержала нелегальных оружейников

ФСБ России пресечен пресечена преступная деятельность 28 жителей из 13 регионов страны, причастных к восстановлению боевых образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж. В их числе и жиетли Челябинской области.

В Республике Карелия, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников сотрудниками ФСБ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, изъяты 19 автоматов, 24 пистолетапулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, а также 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных свыше 9000 патронов, 165 основных частей оружия, семь килограммов пороха, 20 единиц холодного оружия. Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой, сбытом и контрабандой средств поражения, продолжается.