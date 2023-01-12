ФСБ поймала бывшего высокопоставленного силовика Магнитогорска на разглашении государственной тайны

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области поймали бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску Артема Коловского на разглашении сведений, относящихся к государственной тайне. Он приговорен к году лишения свободы условно.

Сотрудниками УФСБ установлено, что в 2020 году бывший полицейский в переписке в интернет-мессенджере с гражданским лицом, не имеющим соответствующего допуска к государственной тайне, передал сведения о проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела, раскрыв детали проводимых оперативных действий.

Решением суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.