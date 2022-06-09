ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконного сбыта оружия. За решетку отправилась семейная пара из Ленинградской области.

Семейная пара из Ленинградской области, преследуя цель обогатиться при помощи преступного бизнеса, незаконно приобрели в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие – автомат, предназначенный для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, в нашем регионе из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России. Завершить задуманное им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. При задержании у них изъят автомат и более 100 патронов для огнестрельного оружия.

Суд приговорил их от трех до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.