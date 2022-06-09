ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о планах провести компенсационную высадку взамен тех деревьев, которые
09.06.2022

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Концерн УралВагонЗавод в своем официальном телеграм-канале
09.06.2022

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, девятого июня, в Челябинске на мероприятии по отправке гуманитарной помощи на
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.06.2022

Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Военнопленный из ВСУ Константин Немировский рассказал о причинах, побудивших его сдаться в плен.
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.06.2022

Пленный из ВСУ: На нас просто забили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроженец Челябинска, работавший в администрации Челябинского городского округа, Александр Костома
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.06.2022

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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09.06.2022 16:42

ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконного сбыта оружия. За решетку отправилась семейная пара из Ленинградской области.

Семейная пара из Ленинградской области, преследуя цель обогатиться при помощи преступного бизнеса, незаконно приобрели в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие – автомат, предназначенный для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, в нашем регионе из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России. Завершить задуманное им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. При задержании у них изъят автомат и более 100 патронов для огнестрельного оружия.

Суд приговорил их от трех до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

УФСБ по Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Концерн УралВагонЗавод в своем официальном телеграм-канале
09.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Военнопленный из ВСУ Константин Немировский рассказал о причинах, побудивших его сдаться в плен.
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.06.2022

Пленный из ВСУ: На нас просто забили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроженец Челябинска, работавший в администрации Челябинского городского округа, Александр Костома
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09.06.2022 17:27

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

09.06.2022 16:46

Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года

09.06.2022 16:42

ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

09.06.2022 16:40

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

09.06.2022 16:22

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

09.06.2022 15:42

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«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября

07.06.2022 14:36

Кому положены выплаты при гибели близкого в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии

07.06.2022 14:05

Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов

07.06.2022 13:56

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку

07.06.2022 13:41

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

07.06.2022 13:31

В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах

07.06.2022 13:29

Челябинские пляжи оказались непригодными для купания

07.06.2022 13:07

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022 12:53

Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня

07.06.2022 12:40

Пленный из ВСУ: Советую сослуживцам сдаться, командованию мы не нужны

07.06.2022 12:28

Военнопленные: Заградотряды ВСУ не дают отступать, необученных солдат гонят на убой

07.06.2022 12:22

Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области

07.06.2022 12:20

МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей

07.06.2022 12:16

Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца