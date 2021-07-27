ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны

ФСБ России раскрыла сеть из 32 подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны, в которых восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия для их дальнейшей продажи. Об этом вчера, 26 июля, сообщили Центре общественных связей ведомства.

Всего было изъято более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тысячи патронов, 65 ручных гранат, более 26,5 тысячи патронов различного калибра, 130 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Пресечена преступная деятельность 45 россиян.

Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

Как удалось обнаружить сеть подпольных оружейников рассказал в интервью радио Sputnik член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Владимир Химаныч.

«Подпольные оружейники активно работают в интернете, сильно облегчает задачу по их поимке. То, что происходит в интернете, очень легко восстановить. Все адреса, всю переписку достаточно легко выявить, даже если это касается DarkNet», - рассказал Владимир Химаныч.

Подпольные оружейники, как считает эксперт, будут существовать и дальше, но спецоперация и новый закон сильно усложнили им жизнь.

«Значительная часть этого оружия – это СХП, то есть охолощенное списанное оружие, которое находится в свободной продаже. До недавнего времени оно не требовало ни разрешения, ни регистрации, и в то же время оно достаточно легко восстанавливается в полноценное огнестрельное оружие, которое криминал и использует. В этом году в закон были внесены изменения, теперь его надо регистрировать», – отметил Владимир Химаныч.

В ФСБ также уточняют, что с 12 мюля в России ужесточена уголовная ответственность за незаконное хранение, изготовление, переделку, сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе с использованием сети Интернет. Задержанным подпольным оружейникам по новым нормам грозит до 20 лет тюрьмы.