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ФСБ задержала банду южноуральцев, торговавших оружием

Происшествия
Сегодня, 14:03

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России задержали преступную группировку, в которую входили жители Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей. Они причастные к незаконной продаже огнестрельного оружия.

Силовики уже провели обыски в местах проживания и работы нелегальных оружейников. Они обнаружили 236 единиц огнестрельного оружия, в том числе четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также шесть гранат, свыше восьми килограммов взрывчатых веществ, 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тысяч патронов различного калибра, два  приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для изготовления боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили две подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

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