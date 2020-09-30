ФСБ задержала жителей Магнитогорска при незаконной продаже золотых слитков
Сотрудники ФСБ по Челябинской области в Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков задержали двух местных жителей и жителя Республики Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».
Как сообщили в СКР по Челябинской области, у задержанных изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более четырех килограммов и денежные средства в сумме 4,7 миллионов рублей.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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