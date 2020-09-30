ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ФСБ задержала жителей Магнитогорска при незаконной продаже золотых слитков

Фото: 
ФСБ
Происшествия
Сегодня, 14:25
Размер текста

Сотрудники ФСБ по Челябинской области в Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков задержали двух местных жителей и жителя Республики Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Как сообщили в СКР по Челябинской области, у задержанных изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более четырех килограммов и денежные средства в сумме 4,7 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Происшествия
28.09.20 10:29
Житель Челябинской области осужден за призывы к насилию и пропаганду терроризма
Федерация
28.08.20 11:11
Работавший на Россию американский шпион жил в Челябинске
Происшествия
25.08.20 12:55
Сдал всех
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
Происшествия
24.08.20 15:31
Администрация Челябинска требует с фирмы экс-начальника ФСБ 2,5 миллиона рублей
Вчера, 16:27
Южноуральцы взяли 2,5 миллиона в кредит и отдали их мошенникам
Вчера, 14:32
В Златоусте задержан насильник, который с ножом напал на беззащитную женщину
Вчера, 14:01
В детском саду Магнитогорска малыш выпал из окна
Вчера, 13:52
В Златоусте сотрудница банка спасла женщину от аферистов
Вчера, 12:28
В Челябинске аферисты оформляли кредиты по копиям паспортов, которые МФО выбрасывали в мусорки
Вчера, 12:01
Сотрудник воинской части Чебаркуля лишился денег, заказав проститутку
Вчера, 11:41
Родственники парня из Башкортостана, погибшего в аварии с трактором, ищут свидетелей
Вчера, 11:15
В Челябинске обладательница бесконтактной банковской карты лишилась своих сбережений
Вчера, 10:44
Аэропорт Челябинска накажут за нарушение масочного режима
Вчера, 10:42
Челябинец на электросамокате пострадал в аварии
Общество
Сегодня, 15:05
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у семи школьников
Экономика
Сегодня, 14:38
Челябинская область опережает соседей УрФО по ряду мер поддержки предпринимателей
Новости
Сегодня, 15:00
Общество
Владельцам электросамокатов придется идти сдавать на права
Сегодня, 14:16
Экономика
В 2021 году начнется реконструкция аэропорта а Магнитогорске
Сегодня, 14:15
Федерация
Стало известно, кого не допустят до работы без прививки от covid-19
Сегодня, 13:52
Общество
Администрация Копейска пока не планирует переводить своих сотрудников на «удалёнку»
Сегодня, 13:29
Экономика
Как избежать мошенничества на рынке кредитов и банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Материалы рубрики
Сегодня, 12:59
Происшествия
Прокуратура встала на защиту жителей поселка Красногорский, которые остаются без тепла
Сегодня, 10:24
Происшествия
В Челябинске сбили школьника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора
Вчера, 17:53
Происшествия
Экс-депутат из Снежинска, похитивший почти полмиллиона рублей, лишился должности
Вчера, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Вчера, 16:27
Происшествия
Южноуральцы взяли 2,5 миллиона в кредит и отдали их мошенникам
Теги
УФСБ по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика