ФСБ задержала жителей Магнитогорска при незаконной продаже золотых слитков

Сотрудники ФСБ по Челябинской области в Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков задержали двух местных жителей и жителя Республики Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Как сообщили в СКР по Челябинской области, у задержанных изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более четырех килограммов и денежные средства в сумме 4,7 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.