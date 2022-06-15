15.06.2022
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности
15.06.2022
Cбербанк будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами
15.06.2022
Челябинский завод готов обеспечить шнурами и верёвками всю страну
15.06.2022
Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья
15.06.2022
Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»
15.06.2022
Магнитогорские журналисты объединились в Клуб
Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022