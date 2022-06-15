Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения

Гендиректору челябинской компании ЗАО «Медсервис-Регион» Елене Селищевой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным следствия, обвиняемая в 2020 году путем обмана совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Преступлением причинен ущерб бюджету в размере более 85 миллионов рублей. По ходатайству следователя СК арестовано имущество обвиняемой на указанную сумму.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Сегодня, 15 июня, Тракторозаводский районный суд южноуральской столицы изберет Елене Селищевой меру пресечения.

Добавим, ранее бывшему заместителю регионального министра здравоохранения Александру Кузнецову, причастному к проведению данной закупки, следователь предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. Сейчас Кузнецов находится под домашним арестом.

Елену Селищеву силовики задержали в челябинском аэропорту 13-го июня.