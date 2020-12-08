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Глава Карталов получил представление за крышу

В Карталах прокуратура внесла представление местному главе Анатолию Вдовину с требованием решить проблему с разрушением кровли жилого дома. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В апреле этого года ветер сорвал часть кровли в многоквартирном доме на улице Акмолинская. Более полугода жильцы продолжали жить там фактически без крыши над головой. В ноябре местная газета обнародовала проблему, после чего ею заинтересовалась прокуратура.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что владельцы квартир не выбрали управляющую организацию, поэтому никаких работ по ремонту дома фактически е было.

«Несмотря на то, что собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления многоквартирным домом, органом местного самоуправления действенные меры, направленные на проведение открытого конкурса по отбору управляющей компании, не предпринимались, - пояснила Мамаева. - Длительное невыполнение работ по ремонту кровли связано, в том числе, с отсутствием управляющей организации».

Прокуратура усмотрела в работе органа местного самоуправления ненадлежащее исполнение требований жилищного законодательства. Поэтому прокурор внес местному главе представление об устранении нарушений.