23.07.2021
Эльбрус Нигматуллин поднял на своих плечах вертолет
23.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.07.2021
В Челябинской области отменен режим ЧС регионального характера
23.07.2021
В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок
23.07.2021
МегаФон на страже кибербезопасности
23.07.2021
В Челябинске на Дзержинского закроют движение для трамваев и автомобилей
Глава регионального ПФР отправится в СИЗО
03.03.2021
Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению
22.05.2020
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
07.03.2018
Почти четыре тысячи южноуральских пенсионеров отметят 8 Марта свои дни рождения
16.08.2017
С 2018 года полный размер пенсии будет выплачиваться с первого числа месяца после увольнения
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021