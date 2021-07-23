Глава регионального ПФР отправится в СИЗО

Сегодня, 23 июля, в Тракторозаводском районном суде Челябинска главе регионального ПФР Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки в сумме более 26 миллионов рублей, избрали меру пресечения. Он проведет под стражей два месяца. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе суда.

Свою вину глава областного ПФР отрицает, в то время как обвиняемые во взяточничестве начальник административно-хозяйственной части отделения ПФР Рудольф Зайцев и замглавы областного отделения ПФР Александр Орехов назвали Чернобровина своим соучастником.

Во время суда адвокат Виктора Чернобровина озвучил ходатайство о приобщении к делу заявление от дочери обвиняемого на готовность внести залог в 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, Чернобровин обратил внимание судьи на свои проблемы со здоровьем и отметил, что не собирается «убегать» от следствия.

В совещательной комнате судья провела два часа. В результате было удовлетворено ходатайство прокурора в заключении Виктора Чернобровина под стражу.

Напомним, Виктора Чернобровина силовики задержали вчера. По версии следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере.