Второй фигурант дела о взятках в ПФР отправится под домашний арест

Сегодня, 22 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику административно-хозяйственной части отделения ПФР по Челябинской области Рудольфу Зайцеву. Он обвиняется в получении взяток на сумму более миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, отбывать домашний арест по ходатайству следствия подозреваемый будет до 17 сентября по месту жительства.

Рудольфа Зайцева в Челябинск доставили из Калининграда. Показания против него дал замглавы регионального отделения ПФР Александр Орехов, которого 12 июля задержали с поличным при получении взятки от представителя ЧОП.