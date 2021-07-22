22.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 июля
22.07.2021
В Челябинске определили призеров фотомарафона «Один день из жизни Троицка»
22.07.2021
В Копейске агитировали за вторсырье
22.07.2021
Онлайн вклады Челиндбанка названы среди лучших депозитов для населения
22.07.2021
Николай Ольховский выдвинул кандидата в районный Совет депутатов по своему округу
22.07.2021
Челябинск посетит замминистра культуры России
Второй фигурант дела о взятках в ПФР отправится под домашний арест
15.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
14.07.2021
В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР
27.04.2021
Работающий пенсионер после увольнения будет получать увеличенную пенсию, но не сразу
26.04.2021
Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021