Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска

ГУ МВД России по Челябинской области опровергает размещенную в сети Интернет информацию о проведении оперативных мероприятий в УМВД России по Магнитогорску.

Девятого июня в сети Интернет на странице одного из информационных агентств размещен материал, в котором говорилось о проверки одного из должностных лиц городского управления МВД на возможную причастность к противоправным деяниям.

«Сообщаем, что размещенная информация не соответствует действительности, в УМВД России по Магнитогорску оперативных мероприятий в отношении должностных лиц не проводилось», - говорится в сообщении главка.