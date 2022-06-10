10.06.2022
Путешествие из Якутска в Москву
10.06.2022
Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ
10.06.2022
Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
10.06.2022
Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны
10.06.2022
Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог
Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
05.06.2022
В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
01.06.2022
Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022