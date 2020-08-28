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Главный судебный приставов Коркино попал под статью

Происшествия
Сегодня, 12:07
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратурой Коркино (Челябинская область) на основании поступившего обращения проведена проверка исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Прокурорской проверкой установлено, что начальником отдела Коркинского отдела судебных приставов были нарушены требования Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

«Установлено, что заявление гражданина, обратившегося через официальный сайт, было зарегистрировано с нарушением законодательства по истечению 3 дней. Кроме того, в своем обращении гражданин выразил просьбу о направлении ему ответа по электронной почте, однако судебным приставом-исполнителем ответ гражданину был направлен простым почтовым отправлением», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с выявленными нарушениями прокурором города в отношении начальника судебных приставов Коркино возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ – «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, прокурором начальнику УФССП России по Челябинской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения законодательства устранены.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
судебные приставы
Коркино
прокуратура Челябинской области
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