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«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому

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«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому

В Миассе (Челябинская область) полицейскому пришлось выбить стекло в машине буйного водителя, чтобы его успокоить. Тот отказался предъявить инспектору ГИБДД свои документы и выйти из машины, а также обещал дать стражу порядку в «табло».

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД Миасса был остановлен автомобиль «Хендай Солярис», которым управлял местный житель. Полицейский, представившись и предъявив водителю служебное удостоверение, попросил предъявить для проверки документы на право пользования и управления транспортным средством. Водитель неоднократное законное требования инспектора ДПС игнорировал и вел себя агрессивно.

Вот часть диалога инспектора ДПС и водителя:

- Я не знаю вас, какой вы сотрудник ДПС? Предъявите документы.

- Я предъявил вам их. Выходите из машины.

- Не выйду. Я должен точно убедиться, что вы сотрудник полиции. Ваша внешность не соответствует той, что на документах. Вы бандит с большой дороги. Или вы хотите, чтобы я вам в «табло» дал?

Судя по голосу на видео, водитель мог быть нетрезв. Чтобы угомонить буйного водителя, стражу порядка пришлось выбить стекло в машине.

«Полицейским в соответствии с законом «О полиции» была применена физическая сила. Правонарушитель задержан. В отношении него составлен административный протокол по части первой статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»», - сообщили в региональном полицейском главке.

Миасским городским судом вынесено решение подвергнуть нарушителя административному наказанию в виде административного ареста сроком на 12 суток.