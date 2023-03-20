Хотел устроиться сиделкой: житель Череповца ограбил старушку в Челябинской области

Житель Череповца ограбил пожилую женщину в Еткульском районе (Челябинская область), явившись к ней в дом под предлогом устраиваться сиделкой. Он был задержан оперативниками в Челябинске.

Жительница Еткульского района, которая обратилась в полицию рассказала, что является маломобильной и искала дополнительную сиделку, разместив объявление в интернете.

«Приехал молодой человек и, выяснив, что в доме кроме двух женщин никого нет, угрожая применить физическую силу, потребовал от них передать ему сотовые телефоны и деньги. Забрав два сотовых телефона, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в региональном полицейском главке.

Был проделан большой объем работы оперуполномоченными, следователями, экспертами криминалистами, установлена личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления, находящийся в федеральном розыске, не работающий уроженец Череповца Вологодской области. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из домов в Ленинском районе Челябинска.

В ходе допроса подозреваемый сознался в двух аналогичных преступлениях, совершенных на территории Челябинска.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.