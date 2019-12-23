Хотела развестись: бывший пожарный из Сима до смерти забил жену совком и лыжей

Сегодня, 23 декабря, челябинский областной суд огласил приговор бывшему сотруднику пожарной охраны Станиславу Холопову, который убил свою жену с особой жестокостью. Поводом стало желание женщины развестись.

Суд установил, что ранним утром 18 апреля 2018 года в городе Сим Станислав Холопов вернулся в свой частный дом с празднования юбилея пожарной службы в состоянии алкогольного опьянения. Испытывая неприязнь к жене в связи с инициированным ею бракоразводным процессом, он начал ее избивать. Используя металлический и электрический чайники, металлический совок, деревянную лыжу, другие твердые предметы, а также нанося побои руками и ногами, Холопов в общей сложности обрушил на потерпевшую не менее 227 ударов по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, при назначении наказания суд учел безупречную службу подсудимого в пожарной части, отмеченную ведомственными наградами.

Мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить матери и младшему сыну убитой в счет компенсации морального вреда 1 миллион 500 тысяч рублей каждому.