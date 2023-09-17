17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
16.09.2023
Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
16.09.2023
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
16.09.2023
В Южноуральске на рабочем месте погиб сотрудник коммерческого предприятия, возбуждено уголовное дело
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
10.09.2023
Челябинск и Златоуст отпраздновали Дни городов без серьезных происшествий
09.09.2023
Почти двух миллионов лишились жители Чебаркуля
07.09.2023
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023