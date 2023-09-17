Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена

Водители двух большегрузов, ехавших из Республики Казахстан через Чесменский район (Челябинская область), оказались в грязевом плену – навигатор повел их по грунтовой дороге, которая оказалась размытой от дождя. Многотонные машины застряли и самостоятельно выбраться не могли. На помощь дальнобойщикам пришли южноуральские полицейские.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, фуры застряли в районе Березинского заповедника. Сотрудники Госавтоинспекции, быстро подоспевшие на помощь, развернули настоящую спасательную операцию. Она проходила в условиях непрекращающегося дождя.

Оценив ситуацию, полицейские отправились на поиски трактора. Тяжелой спецтехникой выручил местный фермер. Каждый тягач цепляли к трактору и вытягивали по очереди из грунтовой западни и дотягивали до дороги с твердым покрытием.

Спасательная операция длилась полдня. Все это время сотрудники ГИБДД находились рядом, оказывая посильную помощь. Водителей застрявших фур полицейский напоили горячим чаем.

О произошедшей ситуации дальнобойщики рассказали на горячей линии ГУ МВД России по Челябинской области. Они передали слова благодарности начальнику чесменской Госавтоинспекции капитану полиции Андрею Дацько и инспектору ДПС младшему лейтенанту полиции Алексею Василькову, отметив отзывчивость сотрудников и готовность всегда прийти на помощь.