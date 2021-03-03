Из мигрантов – в водители маршруток: жительница Челябинска поставила нелегалов на поток

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Жительница Челябинска осуждена за организацию незаконной миграции. Она составляла фиктивные договора с иностранцами, которые затем устраивались на работу в транспортные компании города. Ее приговорили к условному сроку заключения.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области установлено, что гражданка Семенова, занимая должность директора компании ООО «Сибер», в период с 2019 года по 2020 год заключала с иностранцами фиктивные трудовые договора, дававшие право пребывания в России якобы на законных основаниях. В результате своих действий Семенова незаконно легализовала в Челябинске более 300 иностранных граждан.

В квартире женщины при обыске были обнаружили документы иностранцев, поддельные оттиски печатей для оформления трудовых договоров, фиктивные прописки, ноутбук с электронной клиентской базой из числа иностранцев.

«Являясь членом организованной преступной группы, Семенова обеспечивала подделку в миграционных картах и паспортах иностранных граждан, дата-штампов о пересечении государственной границы, разрешений на временное проживание, уведомлений о постановке на миграционный учет по месту пребывания», - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В дальнейшем иностранцы направлялись на работу в ООО «Челябинское такси», ООО «Консул», ООО «Караван», ООО «Автобусная компания». Ранее осужденная уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступные действия, но это ее не остановило.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно.