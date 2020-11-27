В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ 68 классов, по ковиду – 12 классов

В Челябинской области одобрили поправки о голосовании в несколько дней

Заключенные оформят Челябинск к Новому году за 64 миллиона

Закон о домашнем насилии пока не принят, феминистки продолжают протестовать

Из-за баранов в Карталах встала «Ласточка»

В Карталах (Челябинская область) бараны помешали ехать электропоезду «Ласточка». Они расположились на железнодорожных путях, из-за чего машинисту электропоезда пришлось применять экстренное торможения.

Инцидент произошел на подъезде к станции Карталы. Сотрудникам транспортной полиции поступило сообщение о том, что машинист электропоезда «Челябинск – Магнитогорск» («Ласточка») применил экстренное торможение из-за находящихся на железнодорожных путях баранов.

«Животные, которые были на рельсах и мешали проезду поезда, были удалены с пути силами работников железной дороги. Экстренная остановка «Ласточки» продлилась три минуты», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Транспортными полицейскими был установлен хозяин отары. Им оказался 55-летний житель Карталинского района, который за нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей был привлечен к административной ответственности по статье «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». Он будет оштрафован на 100 рублей.