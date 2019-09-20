Из-за конфликта на дороге житель Кизильского района в упор расстрелял односельчанина

Жителя поселка Мусин Кизильского района будут судить за хладнокровное убийство односельчанина. Спасти его пытались родители, но он угрожал расправиться и с ними.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Кизильского района, обвиняемого по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Угроза убийством».

Пятого ноября 2018 года между мужчинами произошел конфликт на дороге. Их автомобили ни могли разъехаться. Словесной перепалкой дело не ограничилось. Обвиняемый, который держит в страхе все село, сходил к себе домой за карабином и расстрелял потерпевшего в упор. В момент убийства во дворе находились его родители. Отец попытался спасти сына и помешать обвиняемому, но тот выстрелил в его сторону и пообещал также убить.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.