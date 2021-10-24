Кафе, магазины и торговые комплексы Челябинска наводнил паленый алкоголь

В Челябинске полицейские изъяли около двух с половиной тонн нелегального алкоголя. Паленое спиртное продавалось в кафе, магазинах и торговых комплексах. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Так, в кафе-баре, расположенном в Центральном районе Челябинска, оперативники обнаружили 205 бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости. Еще 267 емкостей нелегального алкоголя полицейские нашли в одном из торговых павильонов Калининского района областного центра. В двух магазинах Металлургического района стражи порядка изъяли 1260 бутылок со спиртным неизвестного происхождения, а 920 емкостей с нелегальным алкоголем полицейские обнаружили в продуктовом магазине Тракторозаводского района.

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В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства поступления высокоградусных напитков в розничную сеть, устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту спиртного. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в связи с отравлениями суррогатным алкоголем в Оренбургской области и Екатеринбурге министерство сельского хозяйства Челябинской области сообщило, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками установленного образца. Реализуемая в рознице алкогольная продукция помимо кассового чека должна сопровождаться документом с наличием на нем штрихового кода (QR-код), содержащего сведения по перечню, утвержденному федеральным органом по контролю и надзору, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Проверить подлинность федеральных специальных или акцизных марок либо QR-кода, подтверждающего факт розничной продажи, можно на сайте Росалкогольрегулирования или с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт-Алко». Данное приложение позволяет также проверить наличие действующих лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции.