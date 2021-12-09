09.12.2021
Власти рассказали, где челябинцы смогут купить «легальные» елки на Новый год
09.12.2021
ОНФ и прокуратура помогли вернуть тепло в дома замерзавших южноуральцев
09.12.2021
Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности
09.12.2021
В шести городах Челябинской области на двое суток продлены НМУ
09.12.2021
В январские каникулы гостей Исторического музея Южного Урала ждут очень интересные события
08.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря
Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности
06.12.2021
Взяточник из УралГУФКа проведет за решеткой четыре с половиной года
01.12.2021
Экс-замглавы Магнитогорска задержан по подозрению в получении взятки за аренду земли
26.11.2021
Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга
26.11.2021
Сотрудники УФСБ пресекли срыв государственного оборонного заказа на Южном Урале
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021