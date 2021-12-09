Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность» в отношении должностного лица муниципальной детской художественной школы поселка Увельский.

Основанием для возбуждения уголовного дела следственным отделом Южноуральска стало постановление прокурора и материалы проверки использования бюджетных средств, направленных на капремонт учреждения, проведенной Контрольно-счетной палатой региона.

В ходе проверки было выявлено, что ремонт выполнен некачественно, оплата производилась за фактически не выполненные работы. Также вскрылись нарушения законодательства о закупках.

По результатам контрольного мероприятия КСП установлены факты неэффективного использования бюджетных средств в размере более 24-х миллионов рублей, причинения ущерба бюджету на сумму не менее двух миллионов.

Как отмечают в Контрольно-счетной палате Челябинской области, по состоянию на первое декабря текущего года эксплуатация здания детской художественной школы, ремонт которого, по документам, завершен в декабре 2020-го, не осуществляется.

Сопровождение уголовного дела осуществляет управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ.

В прокуратуре Челябинской области добавили, что надзорным ведомством Увельского района по информации КСП была проведена проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки районная прокуратура установила, что в период с июня 2020-го по сентябрь 2021-го года должностное лицо МБОУ ДО «Детская художественная школа» поселка Увельский, обязанное принимать и проверять качество и сроки проведенных работ по муниципальному контракту, осуществило приемку фактически невыполненных, а также некачественно выполненных работ по капитальному ремонту здания, что повлекло причинение ущерба свыше 1,6 миллиона рублей.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Увельского района на контроль.