26.10.2021
В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год
26.10.2021
В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум
26.10.2021
13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года
26.10.2021
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
26.10.2021
Челиндбанк стал лауреатом премии им. П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»
26.10.2021
День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
14.10.2021
Бастрыкин поручил проверить информацию по жилью для участковых Челябинска
13.10.2021
Один из руководящих сотрудников УралГУФКа стал фигурантом дела о взяточничестве
12.10.2021
Скончался экс-представитель СК челябинец Владимир Маркин
05.10.2021
Взаимовыгодное «сотрудничество»: на предприятии Челябинской области подчиненный давал взятки начальнику
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021