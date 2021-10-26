Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства несовершеннолетней в 2002 году.

По данным следствия, 20 апреля 2002 года обвиняемый в безлюдном месте в селе Анненское Карталинского района нанес несовершеннолетней большое количество колото-резаных ранений в различные части тела. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия, обвиняемый скрылся.

В течение продолжительного времени преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым.

«В результате целенаправленной работы следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК РФ по Челябинской области, следователей-криминалистов главного управления криминалистики Следственного комитета России установлено лицо, причастное к совершению преступлений», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.