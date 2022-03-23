Карталинец порезал родную мать и заперся с ребенком в квартире

Спасатели локомотивного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области оказали помощь силовикам при задержании мужчины, который нанес ножевые ранения своей матери.

К оперативному дежурному локомотивного отряда ПСС Челябинской области поступило сообщение о необходимости обеспечить доступ сотрудникам полиции и Росгвардии в одну из квартир многоэтажного жилого дома в Карталах. Ситуацию осложняло то, что в указанной квартире подозреваемый в совершении тяжелого преступления находился не один, а с ребенком.

Как сообщили источники, мужчина нанес ножевые ранения своей матери, а потом спрятался в своей квартире.

Попытки спасателей объяснить мужчине бесполезность отказа открывать дверь ни к чему не привели. После устного предупреждения спасатели в считанные минуты вскрыли моторезом железную дверь и обеспечили доступ в квартиру группе задержания. Подозреваемый был заключен под стражу, а ребёнка, находившегося на момент задержания на кухне, передали на попечение родной бабушке.