Карталинец пытался перевезти наркотики в руле велосипеда

Карталинские транспортные полицейские задержали мужчину с наркотиком, спрятанным в руле велосипеда. Возбуждено уголовное дело.

Во время задержания подозреваемый был на велосипеде, поэтому полицейские осмотрели и транспортное средство, принадлежащее 39-летнему мужчине. Во время осмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили в трубке руля велосипеда сверток со светлым порошком.

Изъятое вещество было направлено на исследование, которое показало, что представленный образец является синтетическим наркотическим средством. Масса наркотика составила 1, 055 грамма, что для данного вида запрещенных веществ является крупным размером.

Следователи ЛОП на станции Карталы возбудили в отношении задержанного мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».