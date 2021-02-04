Коммунальщик-взяточник из Челябинска отправился в СИЗО на два месяца

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Коммунальщик-взяточник из Челябинска отправился в СИЗО на два месяца

В Челябинске прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста главному энергетику МБУ «ЭВИС» Денису Бабухину за получение взятки в крупном размере. Суд принял решение отправить его в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, в октябре 2020 года Денис Бабухин получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от руководителей двух коммерческих организаций за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему ремонту линии наружного освещения хоккейных кортов Челябинска и работ по монтажу и восстановлению сетей наружного освещения города.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца обвиняемому избрал Тракторозаводский районный суд южноуральской столицы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», преступления были выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Бабухину предъявлено обвинение в получении взятки. Двум руководителям коммерческих организаций, которые передавали ему деньги, вменяется статья «Дача взятки».

Напомним, МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» занимается обслуживанием централизованной системы водоотведения улично-дорожной, уличного освещения и инженерной инфраструктуры улично-дорожной сети областного центра.