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Копейчанину, которого поймали с крупной партией мефедрона, грозит пожизненный срок

В Челябинске полицейские задержали «закладчика», у которого было изъято свыше трех с половиной килограммов мефедрона и гашиша. Это особо крупный размер. Мужчине грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного.

В Ленинском районе Челябинска сотрудники ДПС остановили для проверки документов иномарку, за рулем которой находился ранее судимый житель Копейска. На вопрос полицейских, перевозит ли он что-нибудь запрещенное, мужчина ответил утвердительно.

«При досмотре транспортного средства под сиденьем и в багажнике машины автоинспекторы обнаружили и изъяли два свертка по 500 граммов синтетического наркотического средства мефедрон. Кроме того, подозреваемый указал места тайников в поселке Локомотивном, в которые он успел разложить запрещенные вещества. В четырех из них оказалось по 500 граммов аналогичного содержимого, еще в одной – 500 граммов гашиша. Таким образом, общая масса изъятого составила три с половиной килограмма», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Установлено, что задержанный через сеть Интернет получил информацию о местонахождении в одной из соседних областей наркотических веществ, забрал «товар» и в дальнейшем планировал сбыть его бесконтактным способом в Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Мужчина заключен под стражу.