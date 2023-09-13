Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги

Рабочий коммерческой организации Копейска (Челябинская область) предстанет перед судом по делу о гибели коллеги.

Мужчина обвиняется по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Как сообщает региональное следственное управление СК России, трагедия произошла на производстве в июле этого года, в дневное время. Обвиняемый, не проверив, есть ли кто-нибудь, помимо него, в цехе, включил кнопку запуска производственной линии – в результате погиб другой рабочий, который в тот момент ремонтировал ножи дробилки.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по данному делу, судьбу невнимательного работника решит суд.