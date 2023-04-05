Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам

Сотрудники МЧС России по Челябинской области используют космический мониторинг и беспилотные летательные аппараты для выявления очагов возгорания в лесных массивах и на полях.

Для мониторинга обстановки на территории региона южноуральские сейчас используют портал «Термические точки», который позволяет выявлять очаги горения на стадии возникновения. В определении термических точек помогают четыре спутника, работающих на орбите Земли. Они фиксируют термические точки на территории региона от двух до четырех раз в день, передают данные дистанционного зондирования Земли на комплекс приема и обработки космической информации.

«Далее эту информацию получают сотрудники оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях, обрабатывают ее и организуют необходимое реагирование сил и средств на возгорание. Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальных образований также привлечены к этой работе», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

Так, по данным филиала космического мониторинга, на территории Челябинской области в период пожароопасного сезона ежедневно фиксируется до 30 термоточек (в сложный период - до 70). По каждой из них проводится проверка силами муниципалитетов, на территории которых зафиксированы термоточки. В случае подтверждения к месту выдвигаются силы и средства для ликвидации возгорания.

С четвертого апреля организована работа патрульно-контрольных групп. Они формируются из сотрудников территориальных отделов надзорной деятельности МЧС России, полиции, представителей органов местного самоуправления, а также организаций, подведомственных ГУ лесами Челябинской области. Их силами будет проводиться патрулирование территорий населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, территорий, прилегающих к лесным массивам, а также патрулирование самих лесных массивов. Для мониторинга обстановки и выявления нарушителей будут применяться беспилотные летательные аппараты.

В этом году пожароопасный сезон начался намного раньше среднестатистических временных показателей прошлых лет. Установившаяся теплая и сухая погода благоприятна для разгорания очага пожара даже от незначительного источника зажигания. Поэтому сотрудники МЧС настоятельно призывают южноуральцев соблюдать меры безопасности и не применять открытый огонь в хозяйственных нуждах без соблюдения требований пожарной безопасности.