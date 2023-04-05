05.04.2023
Южноуральцев приглашают на службу по контракту
05.04.2023
Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам
05.04.2023
В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Норильск
05.04.2023
«Уралкуз» завоевал второе место в турнире по хоккею в валенках
05.04.2023
Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске может начаться в 2024 году
05.04.2023
Разин приехал в Челябинск, чтобы обсудить посевную
Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам
08.03.2023
Рекомендуют отказаться от поездок: МЧС предупреждает южноуральцев о сильном снеге и гололеде
20.02.2023
В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку
07.02.2023
В МЧС объяснили причины появления оранжевого дыма недалеко от Челябинска
31.01.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023