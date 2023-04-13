Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой

Челябинские оперативники задержали подозреваемых в совершении квартирного разбоя. Их знакомая отправилась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете, и сообщила об этом подельникам. Они пришли на место их встречи, избили ловеласа и забрали у него деньги и технику на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что познакомился в сети Интернет с девушкой и пригласил ее в гости. Встретившись, она дождалась удобного момента, впустила в квартиру своих знакомых, которым заранее сообщила, куда направляется. Трое вошедших незнакомцев, избив хозяина квартиры, похитили около 280 тысяч рублей, а также ноутбук, фотоаппарат и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила не менее 400 тысяч рублей.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, слаженной и грамотной работы в том числе и на месте преступления, противоправное деяние было раскрыто полицейскими в течении суток, все подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались трое ранее неоднократно молодых людей 1997, 1998 и 2001 годов рождения, и девушка 2005 года рождения», - рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», Злоумышленники в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения. Девушке находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.