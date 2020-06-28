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Магнитогорцы избили медсестер в наркодиспансере

Фото: 
Право роста
Происшествия
Сегодня, 16:26
Автор: 
Инна Шемаева

В наркологическом диспансере Магнитогорска (Челябинская область) сопровождающий пациентки, которая пришла на госпитализацию, избил медсестер. Сама пациентка также учувствовала в этом конфликте. 

Это выяснили сотрудники охранной организации «Право роста», прибывшие по вызову в наркологический диспансер.

С места происшествия парочка скрылась до прибытия охранников, а потом была задержана сотрудниками «Права роста», с которыми тоже попыталась спровоцировать драку.

«Осмотрев близлежащую территорию, экипаж ГБР обнаружил сбежавших у дома неподалеку. Была вызвана полиция, однако на этом дело не окончилось. Пока ожидали приезда сотрудников полиции, временно задержанные пытались сбежать, спровоцировать драку, травмировать сами себя; вели себя настолько агрессивно и неадекватно, что понадобилась помощь еще одного экипажа», - сообщили в организации «Право роста».

В результате мужчина и женщина были переданы прибывшим сотрудникам отдела полиции «Левобережный», а потерпевшие обратились за медицинской помощью и с заявлением в полицию.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, представители обеих сторон, между которыми возник конфликт (посетители и медики), написали друг на друга заявления в полицию.

«В полиции возбуждено административное производство. По данному факту проводится проверка», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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